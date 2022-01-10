Son dakika haberi: Bakan Özer, "OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni"ne katıldı
Son dakika haberine göre OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni"ne katıldı.
Osb Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni"ne katıldı.