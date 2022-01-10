Son dakika haberi: Bakan Özer, "OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni"ne katıldı - Haberler
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Son dakika haberi: Bakan Özer, "OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni"ne katıldı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Osb Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Son dakika haberi: Bakan Özer, OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni ne katıldı

Son dakika haberi: Bakan Özer, OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni ne katıldı

Son dakika haberi: Bakan Özer, OSB Mesleki Eğitim Kurulması Projesi Açılış Töreni ne katıldı

AA - Son Dakika Haberleri

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