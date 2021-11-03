Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur

İSTANBUL (DHA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur. Şu an okulları açık tutmaktaki en büyük avantajımız aşısını olmuş öğretmen sayısının yüksek olmasıdır." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol doğrultusunda inşaatı başlayan Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde; 32 derslik, laboratuvar, 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu, dijital kitapların yer alacağı kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu ve sanat atölyesinin yanı sıra 100 kişilik kız ve 100 kişilik erkek öğrenci yurdu da bulunacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol doğrultusunda lisenin inşaatı Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından tamamlanacak, ardından okul Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. Okulun temeli, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tokyürek ve Hulki Yücel'in katılımıyla atıldı. Törende konuşan Bakan Özer'in gündeminde yüz yüze eğitim vardı. Özer, aşılanan öğretmen sayısını açıkladı, yüzyüze eğitimi yarıda bırakmamak için revize önlemler alınacağını belirtti.

"1.2 MİLYON ÖĞRETMENİMİZİN YÜZDE 92'Sİ AŞILANMIŞTIR"