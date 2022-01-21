Son dakika haberi! Bakan Özer 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Son dakika haberi... Bakan Özer: 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğizMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmanızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

ANKARA (DHA) - Bakan Özer: 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmanızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi.

Bakan Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Kavaklı İlkokulu'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfta öğrencilere hitap eden Bakan Özer, "5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalmazdı. Onun için ben hepinizi kutluyorum, bu başarılarınızdan dolayı ve 2 haftadaki yarı tatilde bol bol dinlenin. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu; sizlere ödev vermeyeceklerdi. Ama bu hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor. Sizden benim, sizlerin nezdinde tüm 18 milyon öğrencimizden bir istirhamım var; bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde tüm öğrencilerimiz en az 1 tane kitap okusunlar. Kitabı olmayan öğrencilerimiz tüm okullarda yapmış olduğumuz kütüphanelerden ödünç kitap alsınlar, onları 7 Şubat'ta geldikleri zaman okuyarak kütüphaneye geri getirsinler" ifadelerini kullandı.

Özer, yarıyıl tatilinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Bu süreçte bilimsel veriler ile bir elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" diye konuştu.