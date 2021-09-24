Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2)

'YÜZ YÜZE EĞİTİM İRADEMİZ AYNEN DEVAM EDİYOR'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle İl Eğitim Değerlendirmesi Toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, Antalya'nın ilk 3 haftada başarılı süreç yönettiğini söyledi. Vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısının Antalya'da çok düşük seviyede olduğunu belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Bugün Antalya'mıza güzel müjdelerimiz olacak. Bu yatırımlara ilave olarak Kepez'de 4, Manavgat'ta 3, Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Serik ve Alanya'da 1'er olmak üzere 12 yeni ilkokul yapımına karar verdik. Bu ilkokullarımızda aynı zamanda anaokulu ve özel eğitim anaokulu olacak. İhale izinleri ve yatırım talepleri bakanlığımıza iletilecek ve olumlu şekilde karşılanacak. Pazartesi gününden itibaren de süreci başlatmış olacağız. Antalya'mıza bu ziyaretimiz vesilesiyle 12 ilkokul, 12 anaokulu, 12 özel eğitim anaokulunu kazandırmış olacağız. Yine Alanya ilçemizde 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun ihalesine izin vereceğiz. Alanya'daki öğrencilerimizin yurt sorunuyla ilgili önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Gazipaşa'daki 100 öğrenci kapasiteli yurdun tamamlanmasıyla ilgili eksikler varmış, yaklaşık 6,2 milyonluk destek vereceğiz ve yıl sonu itibarıyla hizmete alınacak. Yine iki yeni müjdemiz daha var, Serik ve Kaş ilçelerimize 2 yeni bilim sanat merkezi yapımı kararı aldık."