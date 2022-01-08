Son dakika haberi | Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi | Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı.

Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40'da başladı. Toplantıda Bakan Nebati'nin yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.

Son dakika haberi | Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı

Son dakika haberi | Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı

Son dakika haberi | Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Ekonomi Haberleri

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