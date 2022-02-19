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Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Son dakika habere göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.


Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Son dakika haberi: Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Ekonomi, Haberler

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