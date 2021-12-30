Son dakika haberi | Bakan Nebati: Kim ki 'döviz gidiyor, tedbirinizi alın' diyorsa dava açın (2)

'KATILIM 51 MİLYAR TL'YE ULAŞTI'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vadeli TL mevduatına kur koruması getirildikten sonra katılımın 51 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi. Nebati, vatandaşların dolar mevduatında ne kadar parasının olduğunun sorulması üzerine, "Şu anda 162 milyar dolara düşmüş durumda, 169'dan geldi. Dolayısıyla bir çekiş var. Ne kadar düşerse o kadar iyi. Bizim istediğimiz şey bu zaten. O zaman optimal noktaya gelir. Bir bakmışsınız ki bir yerden sonra gitmemeye başlar. Bizim için önemli olan TL'nin dövize gitmesini engellemekti. Onu engelledik, bu büyük bir başarıyla gidiyor. İkincisi dövizi olanların bozdurup TL mevduat hesabına geçmesiydi o da çok iyi gidiyor. Şimdi devamı, iki gün önce televizyon yayınındaydım farklı bir rakam ifade etmiştim, bugün farklı bir rakam ifade ediyorum. Yarın çok farklı bir rakam olacak. İki gün önce bu rakam 39'du" diye konuştu.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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