Son dakika haberi! Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.