Son dakika haberi! Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
AA / Kenan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.
İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.
Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.