Son dakika haberi! Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

AA / Kenan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Son dakika haberi! Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

Son dakika haberi! Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

Son dakika haberi! Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

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AA / Kenan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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