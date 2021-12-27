Son dakika haberi... Bakan Nebati: "(20 Aralık) Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar.
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Nebati: "(20 Aralık) Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar.
Bakan Nebati: "(20 Aralık) Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi"
AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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