Son dakika haberi! Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu
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Son dakika haberi! Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu

Son dakika haberi! Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son zamanlarda yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını belirterek, fırsatçıların cezalandırılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son zamanlarda yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını belirterek, fırsatçıların cezalandırılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR CEZALANDIRILACAK

Bakan Muş paylaşımında, Türkiye'nin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak her türlü suiistimalin cezasız kalmayacağını ve fırsatçıların cezalandırılacağını belirterek, "Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haberi! Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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