Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz"

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 21,7'lük rekor büyüme oranını hatırlatarak, "Ülke olarak hepimiz bu büyüme oranından ve bu başarıdan memnuniyet duyarken, bazı çevreler hemen bu oranı küçümsemeye kalktı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 21,7'lük rekor büyüme oranını hatırlatarak, "Ülke olarak hepimiz bu büyüme oranından ve bu başarıdan memnuniyet duyarken, bazı çevreler hemen bu oranı küçümsemeye kalktı. Akla, mantığa ve izana sığmayacak birtakım argümanlarla bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Büyüme oranıyla ilgili değerlendirme yapmak yerine çamur atma yoluna gittiler. Türkiye'nin her başarısında üzülen, Türkiye'nin krize girmesi için bir köşede sinsice ellerini ovuşturan, algı operasyonları yürüten bu anlayışın elbette yüzde 21,7 büyümeyi hazmetmesini bekleyemeyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Dünya Bankası'nın 2020 yılı için küresel ekonomide 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik daralmanın yaşandığı açıklamasını hatırlatarak, Avro bölgesinin son 10 yılın en büyük enflasyon seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Bakan Muş, İstanbul Ataşehir Hali'nde yaşanan olaya işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak biz, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Haksız fiyat artışları ile vatandaşın kursağından geçecek ekmeğe gözünü dikenleri fırsatçı olarak nitelendiren Bakan Muş, söz konusu kişilerin gözünün yaşına bakmayacaklarını belirtti.

"VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Bakan Muş, çarşıda, pazarda ve markette arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşın cebine elini uzatanlardan hesap soracaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Elbette serbest piyasa ekonomisinden yanayız. Ancak bu kuralsız ve sınırsız bir piyasa düzenini savunduğumuz anlamına gelmiyor. Serbest piyasa ekonomisinden ne kadar yanaysak, piyasa ekonomisinin kurallarını hiçe sayanların da bir o kadar karşısındayız. Bir takım yasadışı yollarla fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Bakanlığımızın elindeki tüm enstrümanları kullanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz."

"Biz dürüst çalışan esnafın, tüccarın, iş insanının sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz"

Tüm denetim elemanlarının kanunlar tarafından Ticaret Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde olağan dışı faaliyetleri gözlemleyeceğini ve gereken cezai işlemleri uygulayacağını ifade eden Bakan Muş, "Biz dürüst çalışan esnafın, tüccarın, iş insanının sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Onların taleplerini ve sorunlarını sektör sektör dinlemeye, çözüm yolları üretmeye elbette devam ediyoruz" diye konuştu.

"BİZLER ÇABA İÇERİSİNDEYKEN BİRİLERİ DE TÜRKİYE'NİN ELDE ETTİĞİ BAŞARILARI ÖNEMSİZ GÖSTERMENİN DERDİNE DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Yatırımları arttırmanın, yerli üretimi daha da güçlendirmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'yi daha da ileriye taşımanın, refahımızı arttırmanın çabasını veriyoruz. Tabi bizler bu çaba içerisindeyken birileri de Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KRİZE GİRMESİ İÇİN ELLERİNİ OVUŞTURANLARIN YÜZDE 21,7'LİK BÜYÜMEYİ HAZMETMESİNİ BEKLEYEMEYİZ"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 21,7'lük rekor büyüme oranına atıf yaparak, "Ülke olarak hepimiz bu büyüme oranından ve bu başarıdan memnuniyet duyarken, bazı çevreler hemen bu oranı küçümsemeye kalktı. Akla, mantığa ve izana sığmayacak birtakım argümanlarla bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Büyüme oranıyla ilgili değerlendirme yapmak yerine çamur atma yoluna gittiler. Türkiye'nin her başarısında üzülen, Türkiye'nin krize girmesi için bir köşede sinsice ellerini ovuşturan, algı operasyonları yürüten bu anlayışın elbette yüzde 21,7 büyümeyi hazmetmesini bekleyemeyiz" diye konuştu.

"Türkiye'nin başarısını kendi başarısızlığı olarak gören anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu hazımsızlığın nedeninin, Türkiye'nin başarısını kendi başarısızlığı olarak gören anlayıştan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Biz bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye kendi topraklarına yönelik bir göçmen dalgasına asla ve asla müsaade etmeyecektir"

İstismar edilen bir diğer konunun da Afganistan'daki hadiseler sonrası gündeme gelen göçmen meselesi olduğuna dikkati çeken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Buradan net bir şekilde ifade etmek isterim ki; Türkiye kendi topraklarına yönelik bir göçmen dalgasına asla ve asla müsaade etmeyecektir. Biz Türkiye olarak mülteci akınına karşı sınırlarımızı sıkı bir şekilde tutacak ve göçmen yükünü sırtımıza almayacağız" dedi.

"BUGÜN AFGANİSTAN KİMLERİN YÜZÜNDEN BU KAOTİK ORTAMA SÜRÜKLENMİŞSE, EVVELA ONLAR BU GÖÇ DALGASIYLA İLGİLİ ÇÖZÜM ÜRETME SORUMLULUĞUNDADIR"

Göç meselesinde tüm dünyanın üzerinde durması gereken küresel bir sorun olduğunu dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu noktada bütün yükü belli ülkelere yüklemeye dönük yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyoruz. Afganistan'da ortaya çıkan sorunların müsebbibi kimse, bugün Afganistan kimlerin yüzünden bu kaotik ortama sürüklenmişse, evvela onlar bu göç dalgasıyla ilgili çözüm üretme sorumluluğundadır. Bu noktada Türkiye sınır kapılarında aldığı önlemleri en üst düzeye çıkarmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı