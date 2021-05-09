Son dakika haberi | Bakan Muş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı
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Son dakika haberi | Bakan Muş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı

Son dakika haberi | Bakan Muş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevginin, merhametin, fedakarlığın, sabrın ve şefkatin yuvasıdır anne yüreği. Annelerimize bir gün değil; her gün değer. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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