Son dakika haberi! Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.
MUŞ (AA) - Bakan Muş : "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar Dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri