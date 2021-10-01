Son dakika haberi! Bakan Muş: 'Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bakan Muş:

Son dakika haber... Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.

MUŞ (AA) - Bakan Muş : "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar Dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
Ticaret Bakanı Muş: 'İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Muş: "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.
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Haber: Son dakika haberi! Bakan Muş: 'Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. - Haberler
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