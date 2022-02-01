Son dakika haberi: Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, ilk defa yüzde 1'in üzerinde

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, 2021'in Türkiye'nin ihracatında önemli mesafe ve tarihi başarıların kaydedildiği yıl olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükseldi; tarihimizde ilk defa küresel ihracattan aldığımız pay, yüzde 1'in üzerine çıktı" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, bakanlıkta düzenlenen 'Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı ve Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Takdim Töreni'ne katıldı. Bakan Muş, gümrüklerde küresel çapta yaşanan dijital dönüşüme kayıtsız kalmayarak gereken tüm adımları attıklarını belirtti. Bakanlık olarak, Türkiye'nin 'ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke' olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Muş, "Küresel Covid-19 salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen bakanlık olarak uluslararası ticaretin düzgün işleyişini sağlamak üzere bütün politika araçlarımızı etkin biçimde kullanmaya gayret ediyoruz. Nitekim 2021 yılı, Türkiye'nin ihracatında önemli mesafelerin ve tarihi başarıların kaydedildiği bir yıl olmuştur. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükselmiş; tarihimizde ilk defa küresel ihracattan aldığımız pay yüzde 1'in üzerine çıkmıştır" diye konuştu.