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Son dakika haberi: Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi: Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız

Son dakika haberi... TİCARET Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını, pazartesi günü itibariyle denetimleri daha da yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını, pazartesi günü itibariyle denetimleri daha da yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi

Mehmet Muş, Pazartesi, Muş, Ekonomi, Haberler

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