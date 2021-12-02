Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Bakan Muş:

Son dakika haberleri: Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

MUŞ (AA) - Bakan Muş : "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız"

Muş: 'Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.

Muş: "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.

 Bakan Muş: 'Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde...

Bakan Muş: "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde...

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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