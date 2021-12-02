Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
MUŞ (AA) - Bakan Muş : "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız"
AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
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