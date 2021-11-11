Son dakika! Bakan Muş: Döviz baskısını azaltmak için ortak geleceğimizde milli paraların payını artırmalıyız

Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret konferansında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Dış ticaretimizde milli paralar konusunda firmalarımızın daha cesur davranabilmeleri için, güven artırıcı adımları atmalıyız. Ekonomilerimiz üzerinde döviz baskısını azaltmak için ortak geleceğimizde milli paraların payını artırmalıyız." dedi.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlendi. Konferansa Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhıt Sultanov, Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset Irgaliyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve davetliler katıldı.

"TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE E-TİCARET FAALİYETLERİNİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

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