Son dakika haberi | Bakan Murat Kurum, İzmir'de AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bir dizi program için İzmir'e gelen Bakan Kurum'u, Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekilleri karşıladı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, AFAD İzmir İl Müdürlüğüne geçti.

Bakan Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve bakanlık bürokratları katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler