Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa edeceğiz"
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Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa edeceğiz"

18.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:25
Son dakika haberi: Bakan Kurum:

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracaklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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