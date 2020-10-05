Son dakika haberi! Bakan Kurum: "TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20...
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Son dakika haberi! Bakan Kurum: "TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20...

05.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:45
Son dakika haberi! Bakan Kurum:

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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