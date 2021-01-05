Son dakika haberi: Bakan Kurum, 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili Emine Erdoğan'ı ziyaret etti
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

05.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:08
Son dakika haberi: Bakan Kurum, 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

Son dakika haberler... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek, 'Sıfır Atık' projesi ve çevre çalışmaları hakkında bilgi verdiğini belirtti.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek, 'Sıfır Atık' projesi ve çevre çalışmaları hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın tüm çevre projelerine her zaman destek olan, Sıfır Atık'ı himayelerine alarak projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek Sıfır Atık ve çevre çalışmalarımızla ilgili kendilerini bilgilendirdik" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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