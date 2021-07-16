Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik"

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bakan Kurum: "Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı.

Bakan Kurum: "Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yürütüyoruz; İnşallah Cumartesi günü hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz"

"Rize genelinde afete maruz alanlarda, taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yapıyoruz"

"Şuan itibariyle selin yaşandığı tüm merkezlerimize içme suyu verilmiş durumda"

"Selden zarar gören belediyelerimize ve İl Özel İdaremize İller Bankası Genel Müdürlüğü toplamda 11,5 milyon lira nakdi yardımımızı gönderdik"

RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de selden zarar gören alanlarda hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirterek "Selde 4 ana bölgemiz etkilendi. Muradiye beldemiz, Güneysu ilçemiz, Madenli ve Büyükköy beldelerimizde çalışmalarımızı eş zamanlı olarak başlattık. 7/24 ekiplerimiz sahada bir fiil çalışmaktadır. Biz de mahalle mahalle gezmek olayları yerinde görmek suretiyle müdahil oluyoruz. Yapmış olduğumuz ilk günkü tespitler çerçevesinde Çayeli, Güneysu, Kalkandere ve bu saymış olduğum ilçe ve beldelerimizde 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik" dedi.

Selden zarar gören Muradiye beldesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yürütüyoruz. İnşallah Cumartesi günü hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Almış olduğumuz tespitler çerçevesinde de TOKİ Başkanlığımız hızlı bir şekilde 4 ilçemizde merkezde ve köylerinde çalışmalarını yürütüyoruz, proje çalışmalarına başladık. Köylerde altında hayvanlarımızı bakacağımız ahırı veya deposu, üstünde de konutları olmak suretiyle yöresel mimariye uygun bir şekilde köy konutlarını, merkezde de zemin+3-4 katı geçmeyecek şekilde yöresel mimariye uygun konutlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"Rize genelinde afete maruz alanlarda, taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yapıyoruz"

"DSİ Genel Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz taşkın riski altındaki binaların tespitlerini de yapıyoruz" diyen Bakan Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Buna ilişkin de Rize genelinde afete maruz alanlarda, taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler bitmesine müteakip de dere güzergahı üzerindeki vatandaşlarımızın taşınma yardımı, kira yardımı vermek suretiyle sağlam konutlara alarak (Bu selde bir hasar meydana gelmemiş ancak bundan sonraki olası sellerde hasar gelme ihtimali olan binalara ilişkin) çalışmamızı yürütüyoruz. Bu çalışmayı da hasar tespitlerle eş zamanlı yürütüyoruz. Merkezde ve yoğunlaşan alanlarda konutlarımızı yapmak suretiyle taşkın riski altındaki binaları da buradan taşıma sürecini de yürütüyoruz. İnşallah Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın diyoruz. Şuan itibariyle selin yaşandığı tüm merkezlerimize içme suyu verilmiş durumda. İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok. Selden zarar gören belediyelerimize ve İl Özel İdaremize İller Bankası Genel Müdürlüğü toplamda 11,5 milyon lira nakdi yardımımızı gönderdik. İçişleri Bakanlığımız da AFAD kapsamında yardımlarını yapıyorlar. Vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağımızı ifade etmek isterim. Tüm Rizemizin ve ülkemizin başı sağolsun. Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın."

Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'bayram' genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'bayram' genelgesi
Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi
Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Hakan Sabancı Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Metin Oktay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Selden zarar gören 236 binada tespitler yapıldı. Bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 18:45:06. #1.16#

title