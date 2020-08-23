Son dakika haberi: Bakan Kurum sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a hareket etti.
23.08.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a hareket etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA