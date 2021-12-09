UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesinde düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22) kapsamında caretta caretta'ların denize bırakıldığı programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı...

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesinde düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22) kapsamında caretta caretta'ların denize bırakıldığı programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ve yurtdışından bazı misafirler katıldı.

Denize bırakılan kaplumbağalardan 46-51 yaş aralığındaki 'Beste' Dalyan'da parazit istilası nedeniyle kıyıya vurmuş olarak bulunarak tedavi edilirken, 'Berra' isimli 28-33 yaş aralığındaki kaplumbağa ise Bodrum'da balıkçı ağlarına dolanmış halde yaralı bulunmuştu. İki kaplumbağa tedavilerinin ardından uydu takip cihazı takıldıktan sonra denize salındı ve izlenen kaplumbağa sayısı 23'e yükseldi.

Akdeniz bölgesinde gerek özel çevre koruma bölgeleri, gerek sit alanlarında doğa ve çevreyi korumak, yutak alanları artırmak adına birçok çalışma yürütüldüğünü anlatan Bakan Kurum, 'Özel çevre koruma bölgelerinde nesli tükenmek üzere olan yaralı caretta caretta kaplumbağalarını, bakanlığımız bünyesindeki DAKAMER tedavi ediyor. Uydu cihazları ile kaplumbağaların göç yollarını, yumurtlama yerleşkesini takip ediyoruz. Türün son örneği olan kaplumbağaları gelecek nesillere bırakabilmek adına mücadele veriyoruz. Amacımız Akdeniz'i korumak. Akdeniz kapalı bir havzada yer alması nedeniyle iklim değişikliğinden ciddi manada etkilenen bir yer" dedi.

Antalya'da kütüphanesiz okul kalmayacak projesi çerçevesinde yeni kütüphane açılışı yaptıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise COP 22'nin çevre ve Akdeniz'in korunmasıyla ilgili çok önemli bir inisiyatif olduğunu kaydetti. Özer, 'Biz de bakanlık olarak Türkiye'de çevre bilinci ve iklim değişikliğinin müfredata girmesiyle önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

UYDU TAKİP CİHAZLI İKİ CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

KAHRAMANMARAŞ - Antalya'da yurtta öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi

KAHRAMANMARAŞ - Antalya'da yurtta öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi

 Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi

Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi

 Öğrenci yurdunda satırla dehşet saçan aşçı tutuklandı

Öğrenci yurdunda satırla dehşet saçan aşçı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title