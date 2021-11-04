Son dakika haberi: Bakan Kurum Marmara Denizi'nde kötüye gidişi durdurduk

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde kötüye gidişi durdurduk

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Marmara Denizimiz her gün bir önceki günden daha temiz oluyor. Kötüye gidişi durdurduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Müsilaj Sorunlarının Araştırılması Komisyonu'nda konuştu. Bakan Kurum, "Çevre laboratuvarlarımızda, ODTÜ, TÜBİTAK ve bilim insanlarımızla yürüttüğümüz ileri analiz ve test çalışmalarımız sonucunda müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; devam eden çalışmalarımızla Marmara Denizimiz her gün bir önceki günden daha temiz oluyor. Kötüye gidişi durdurduk. Artık balıklarımız dönüyor, biyolojik çeşitlilik yavaş da olsa artıyor, oksijen seviyesi artıyor. Evet, bugün sevindirici, iyi bir sürece girmiş durumdayız. Fakat, Marmara'nın sırtındaki kirlilik yükünü tamamen yok etmeden kesin çözüme ulaşamayız. Bu konuda milletvekillerimizden de beklentimiz, arıtma tesislerine dair yapım ve yönetime dair yeni kanun tasarılarımızda, yasal mevzuat değişiklerinde desteğinizi vermenizdir. Hızlıca bu süreçleri geçelim, bir an önce Marmara çevresindeki atık su tesislerini dönüştürelim. 2024 yılına kadar tüm yapısal değişimleri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Biz bu anlamda hem üzerimize düşeni yapacak hem de belediyelerin işletecekleri süreçlerin yakından takipçisi olacağız" diye konuştu.

"27 Ağustos'ta Çanakkale'de mercan resiflerinin bulunduğu alanları balıkçılık koruma alanı olarak belirledik. Marmara Denizinden avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin dökme olarak balık unu ve balık yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladık. İstanbul Adalar Bölgesinde uygulamaya başladığımız Yapay Resif Projesi ile kaçak/yasak avcılığı engelliyor, biyo çeşitliliği koruyoruz. Balıklarımızı ve deniz bitkilerimize yeni yaşam alanları oluşturmak için şu an 35 olan yapay resif tarlası sayısını 440'a çıkaracağız. Şu an itibarı ile Marmara Denizinden 50 bin metrekare hayalet ağ çıkardık, 2024 yılına kadar 150 bin metre kare hayalet ağı çıkarıp bertaraf edeceğiz. Marmara Denizimizde tekrar aynı sorunla karşılaşmamak için, müsilaj sorununa kökten bir çözüm bulmak adına hep birlikte ortaya koyduğumuz eylemlerimizi, projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Alınması gereken tüm tedbirleri hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz. İnşallah tüm bu kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızın tamamını 2024 yılına kadar tamamlayacağız."

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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