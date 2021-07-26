Son dakika haberi... Bakan Kurum, Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberi... Bakan Kurum, Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberi... Bakan Kurum, Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İngiltere ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Sayın Alok Sharma ev sahipliğinde düzenlenen Londra Çevre Bakanları Toplantısına katıldık. İnsanları, doğayı iklim değişikliğinin etkilerinden koruma ve adaptasyonun genişletilmesini ele aldığımız ilk oturumda gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum eylemlerini hayata geçirmesinin öneminin altını çizdik. Londra Çevre Bakanları Toplantısının ikinci oturumunda Paris Anlaşması kapsamında 1,5 derece sıcaklık hedefini korumak için atılması gereken adımları ve bu küresel mücadeledeki iş birliğinin önemini konuştuk."


Son dakika haberi... Bakan Kurum, Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberi... Bakan Kurum, Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberi... Bakan Kurum, Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberi... Bakan Kurum, Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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