Son dakika haberi | Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi | Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."

04.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:02
Son dakika haberi | Bakan Kurum:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık.

Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor'
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor"
Saraç: 'Türkiye'de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayımız 200 bini aştı'
Saraç: "Türkiye'de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayımız 200 bini aştı"
İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi
İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı." - HaberSon dakika haberi | Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180." - HaberKurum: "(İzmir'deki deprem) TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." - HaberKurum: "17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek." - HaberSivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki - HaberSon dakika haber... ABD Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz. - HaberSon dakika haber... Donald Trump: "Pensilvanya'da inanılmaz farkla kazanıyoruz" - HaberSon Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz - HaberSon Dakika | Joe Biden: "Oyları saymak uzun sürebilir. Seçimi kimin kazandığını ABD halkı söyler" dedi. - HaberArka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor - MagazinCumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Geert Wilders Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Rachid Ghezzal Josef De Souza Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180." - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 11:02:29. #1.15#
title