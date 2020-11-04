Son dakika haberi | Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."
04.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:02
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık.
Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş