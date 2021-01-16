Son dakika haberi! Bakan Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi
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Son dakika haberi! Bakan Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi

16.01.2021 16:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:51

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi.

Bakan Kurum maçı Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ve Göztepe SK Başkanı Mehmet Sepil ile beraber izledi. Kurum her iki kulüp başkanına karşılaşma öncesi başarılar diledi.

Son dakika haberi! Bakan Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi
Son dakika haberi! Bakan Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi
Son dakika haberi! Bakan Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi
Son dakika haberi! Bakan Kurum, İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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