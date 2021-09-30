Son dakika haberi! Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'na katıldı - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi! Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'na katıldı

Son dakika dünya haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'nın Milano kentinde İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'nın Milano kentinde İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'nda genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. İklim değişikliğiyle mücadeleyi, geleceğimizin sahibi gençlerimizden dinledik. Dünyamızın geleceğini gençlerimizle kuracağız" dedi.


Son dakika haberi! Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberi! Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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