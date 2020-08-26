Son dakika haberi | Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam... Bir son dakika haberine göre Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor.

Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak" Kaynak: AA