Son dakika haberi | Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam...
Bir son dakika haberine göre Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor.
26.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:54
Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak"
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Kaynak: AA