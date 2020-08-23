Son dakika haberi: Bakan Kurum Giresun'da incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi: Bakan Kurum Giresun'da incelemelerde bulundu

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da yaşanan sel felaketi üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi: Bakan Kurum Giresun'da incelemelerde bulundu
23.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da yaşanan sel felaketi üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Doğankent'te yağmur suyu ve atık su hattının tamamen yenilenmesi için 5 milyon lira, Dereli'de yağmur suyu ve kanalizasyon hasarının giderilmesi için 6 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören Giresun'un Doğankent, Yağlıdere ve Dereli ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Giresun'da selden en çok etkilenen 3 ilçemizde ekiplerimizce ilk etapta 378 binada yapılan çalışmalarda; Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık, 152 az hasarlı, Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı olmak üzere toplam 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit ettik. Hem altyapı hem de üst yapı imalatlarında hasar tespiti yapmak üzere sahada bulunan 90 kişilik ekibimiz, heyelan riski altındaki alanlarda incelemelerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

Doğankent ve Dereli ilçelerindeki hasarın giderilmesi için 11 milyon lira destek

Dereli'de 20, Doğankent'te 11 binanın tahliye işlemini bugün itibarıyla başlattıklarını belirten Bakan Kurum, "Afet riski altında olduğu için boşalttığımız binalardaki vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde ağırlayacağız. Belirleyeceğimiz güvenli alanlarda; Dereli'de 200, Doğankent'te 150 konut üreteceğiz ve sağlam konutlarımızı hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İlçelerimizdeki altyapı hasarlarını gidermek üzere belediyelerimize İller Bankamız kanalıyla; Doğankent'te yağmur suyu ve atık su hattının tamamen yenilenmesi için 5 milyon lira, Dereli'de yağmur suyu ve kanalizasyon hasarının giderilmesi için 6 milyon lira destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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