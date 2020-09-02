Son dakika haberi | Bakan Kurum Doğankent'te esnafla bir araya geldi Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Bütün devletimiz şu an Giresun'da yapılması gerek tüm çalışmaları yapmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Bütün devletimiz şu an Giresun'da yapılması gerek tüm çalışmaları yapmaktadır. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı yakinen takip etmektedir. Biz de bakanlar olarak, vekiller olarak, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, valimiz hep birlikte bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Doğankent Belediyesi'nde esnafla bir araya geldi, yapılacak çalışmalar konusunda kendilerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

Selin en çok etkilediği yerlerden bir tanesinin Dereli, bir tanesinin de Doğankent ilçe merkezi olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Dereli'de fiilen çarşı merkezini yeniden inşa edecek, hem vatandaşımızı hem de esnafımızı mutlu edecek projemizi başlattık. Aynı projenin, bir benzerini de Doğankent'te yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Birebir çalışarak vatandaşın yarasını sarmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede biliyorsunuz heyelan riski altında olan çarşımız var. Tam anlamıyla ne esnafa ne vatandaşa ne de buraya gelene hizmet veriyor. Biz yol güzergahı üzerinde 'yeni Doğankent' diyeceğimiz bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Bu çerçevede de projemizi hazırladık. İnşallah eylülün en geç ikinci haftası içerisinde, 15 gün sonra ihalesini yapacağız ve 2021 yılı ortalarında en geç 8'inci ayda bitirmek suretiyle inşaatlarımıza başlamak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofislerimizi bir Dereli'ye, bir de Doğankent'e kurduk. Burada da esnafımıza arkadaşlar her türlü bilgiyi, kira yardımı, taşınma yardımı yine bedelini isteyenlerle ilgili bedel çalışmalarını yaptılar ve bu süreci de yürütüyorlar."

"Bizim amacımız, hedefimiz şudur, burada hiçbir esnafımızı, vatandaşımız mağdur etmeden bu süreci en iyi şekilde yönetmektir." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün devletimiz şu an Giresun'da yapılması gerek tüm çalışmaları yapmaktadır. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı yakinen takip etmektedir. Biz de bakanlar olarak, vekiller olarak, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, Valimiz hep birlikte bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Bittiğinde doğal gazı ile altyapısı ile içme suyu ile yepyeni bir Doğankent'i hep birlikte inşa edeceğiz. Şimdiden projemiz Doğankent'e hayırlı olsun."

Bakan Kurum'un esnaflarla yaptığı toplantıda AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da yer aldı.

Kaynak: AA