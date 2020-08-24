Son dakika haberi | Bakan Kurum: "Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık" Son dakika gelişmesine göre Binalarının yıkımının yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Soylu'nun yıkım çalışmasını incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Bakanların ayrılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı...

Binalarının yıkımının yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Soylu'nun yıkım çalışmasını incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Bakanların ayrılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız." Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık." Kaynak: AA