Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan, 'Yassıca Adalar'ı açıklaması

Son dakika haberi: Bakan Kurum'dan, 'Yassıca Adalar'ı açıklamasıÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakan Kurum'dan, 'Yassıca Adalar'ı açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yassıca Adalar'ı doğal haliyle koruyarak geleceğe taşıyacağız" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıkça yapılan denetimler neticesinde Yassıca Adalar başta olmak üzere Göcek koylarında ticari kazanç uğruna çevreyi kirleten kaçak işletmelerin faaliyetlerine son verildiğini, gelişigüzel kurulan barakalar kaldırıldığını belirten Bakan Kurum, "Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri dikkate alınarak vatandaşlarımızın temiz, düzenli ve ucuz hizmet alacakları yasal mevzuata uygun düzenlemeler yapılmakta olup, kıyı ve koylarımızda yaz boyu denetimler sıklaştırılarak devam edecek, kıyı işgallerinin önüne geçilecektir. Ayrıca Göcek koylarında mapa ve şamandıra sistemiyle yat ve teknelerin bağlanması düzenli hale getirilecek, böylece başta deniz çayırları olmak üzere deniz ekosistemi korunacaktır. Bu sistemle deniz ve kıyılardaki kültürel varlıkların tahribatının da önüne geçilecektir" dedi. Bakan Kurum, Yassıca Adalar'ı doğal haliyle koruyarak geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı