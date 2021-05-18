Son dakika haberleri | Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir"

Son dakika haberleri | Bakan Kurum: 'Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir. Filistinli kardeşlerimize ve dünyadaki bütün masumlara kol kanat geren Cumhurbaşkanımız her daim zalimin karşısında durmuştur. Buna mazlumun döktüğü gözyaşı şahit, milletimiz şahit, dünya şahit, Allah şahit" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Sergey Lavrov Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 18:00:06. #1.11#

title