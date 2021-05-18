Son dakika haberleri | Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir"

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir" ifadelerini kullandı.