Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler"
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Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberine göre Bakan Kurum: "Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler" -"Biz de vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD, Kızılay, Jandarma, tüm kurumlarımızla seferberlik anlayışı ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz" -"Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada...

Bakan Kurum: "Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler"

-"Biz de vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD, Kızılay, Jandarma, tüm kurumlarımızla seferberlik anlayışı ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz"

-"Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış, 27 mahalleyi etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı, 15 mahallemiz de kısmi olarak etkilenmiş durumda"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yaptı.

Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler'
Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler'
Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler'
Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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