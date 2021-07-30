Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler"

Son dakika genel haberine göre Bakan Kurum: "Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler" -"Biz de vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD, Kızılay, Jandarma, tüm kurumlarımızla seferberlik anlayışı ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz" -"Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada...