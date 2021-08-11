Son dakika gündem: Bakan Kurum, Bartın'daki sel bölgelerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bakan Kurum, Bartın'daki sel bölgelerinde

Son dakika gündem: Bakan Kurum, Bartın'daki sel bölgelerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Bartın'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Bartın'a geldi.

Bartın'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sel ve taşkınlara neden oldu. 9 köprü ve 9 menfezin yıkıldığı kentte bazı ev ve işyerlerini su basarken Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde 3 kişinin yaşadığı bir ev sel sularıyla yıkıldı. Yıkılan evdeki 3 kişiden 2'si sağ olarak kurtulurken 85 yaşındaki Arife Ünal sel sularına kapılarak kayboldu. Bakan Kurum sel afetinin yaşandığı bölgelerde yaptığı incelemeler kapsamında Akörensöküler köyüne gelerek burada kayıp kadının bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Kurum evi yıkılan aile ile de görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Kurum devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve 85 yaşındaki kayıp Arife Ünal'ın bulunması için ekiplerin 24 saat esasına dayalı çalıştığını söyledi.

(İHA)

Son dakika gündem: Bakan Kurum, Bartın'daki sel bölgelerinde
Son dakika gündem: Bakan Kurum, Bartın'daki sel bölgelerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci
Magazin Onur Akay Hande Erçel Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Reçber Lionel Messi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Bakan Kurum, Bartın'daki sel bölgelerinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:57:02. #1.15#

title