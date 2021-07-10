Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu balıkların yeniden görüldüğünü belirtti.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu balıkların yeniden görüldüğünü belirtti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'nden çekilen ve suyun berraklaştığını gösteren videoyu 'Marmara hepimizin' notu ile paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede" dedi.

Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı
Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı
Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı
Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:28:47. #1.15#

title