Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık"
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Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık"

04.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:36

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (1)

Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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