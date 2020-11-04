Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık"

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.