Son dakika haberi | Bakan Kurum: "81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık" Son dakika güncel haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'mizde, 81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'mizde, 81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık. Bugün de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm' diyoruz ve projelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı kapsamında, Fetihtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bugün İstanbul'da, Türk-İslam tarihinin en önemli, en anlamlı günlerinden birisine şahitlik ettiklerini belirten Kurum, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazının kılındığını hatırlattı. Kurum, "Bizlere bugünü gösteren Rabb'ime hamdediyoruz. Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden özgürlüğüne kavuşturan, tüm İslam alemine bu büyük mutluluğu yaşatan başkomutanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Okmeydanı'nda, Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız mahallelerinin bulunduğu ve içerisinde 80 bin vatandaşın yaşadığı 1 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki bu alanda kentsel dönüşüme başladıklarını ifade eden Kurum, şimdiden kentsel dönüşümün, yeni yaşam alanlarının ve yeni konutların hayırlı olmasını diledi.

İstanbul'un geleceği için çok çalışmaları ve çok hızlı olmaları gerektiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Çünkü maalesef, bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve yaşadığımız toprakların, nüfusumuzun yüzde 71'i de bu alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda 6 ve üzerinde 60'a yakın deprem yaşadık ve bu depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul'umuzda bakın 2019 yılının şubat ayıydı. Ekranda görsellerini görüyorsunuz. Yeşilyurt apartmanının enkazında can aradığımız görüntüler ve hemen arkasında yeni yaptığımız sağlam güvenli binalar. Yeşilyurt apartmanı bir anda kendiliğinden yıkılıverdi. O enkazda 21 canımızı kaybettik. Artık deprem olmadan da can kayıpları yaşayabiliyoruz. Çünkü binalarımızın çoğu artık ömrünü tamamlamış durumda. Sadece bina ömrü değil, işte bulunduğumuz mekanda gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız sosyal imkanlardan yeteri kadar faydalanamıyorlar."

AK Parti'nin 2002 yılındaki iktidarıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda olduğu gibi depreme hazırlık noktasında da devrim niteliğinde projeleri başlattıklarını belirten Kurum, en önemli projelerden birinin sosyal konut projesi olduğunu, bugüne kadar 940 bin ailenin, yaklaşık 5 milyon vatandaşın ev sahibi olduğunu, güvenli, konforlu yeni yuvalarında yeni yaşam alanlarında hayat sürmeye başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında, "bedeli ne olursa olsun yapacağız" sözleriyle, kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da başlattığını anımsatan Kurum, "O günden bugüne Türkiye'mizde, 81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık. Bugün de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm' diyoruz ve projelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her yerinde Antalya'dan Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Erzincan'a, İzmir'e, Bolu'dan, Malatya'ya, Samsun'dan Zonguldak'a kadar birçok ilimizde deprem dönüşüm konutlarımızı yapıyoruz ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

Türkiye'deki riskli bölgelerin en başında İstanbul'un geldiğini ve bu anlamda İstanbul'u mahalle mahalle ve sokak sokak depreme hazırladıklarını anlatan Kurum, Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da ise 300 bin konutu acilen dönüştüreceklerini belirtti.

Okmeydanı'nda kentsel dönüşümün yerinde, hızlı ve gönül rızasına göre yapılacağını, haktan ve adaletten ödün verilmeyeceğini ifade eden Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına "Bismillah" dediklerini, mülkiyet noktasında mağdur olunmayacağını, kira yardımı, taşınma yardımı yapılacağını, 2020 yılı bitmeden ilk kazmanın vurulacağını, ada bazlı, yerinde, hızlı ve gönüllü bir şekilde 18 ay içerisinde dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.

"Mağdur etmeden oturduğunuz dairenin gerçek değerini hesaplayacağız"

Fetihtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında, birinci etapta Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 132 bin metrekare inşaat alanında, 21 blok yapılacağını, içerisinde 6 farklı tipte toplam 771 konut, 50 iş yeri olmak üzere 821 bağımsız bölüm bulunacağını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"75 adet 3+1, 4 farklı tipte 666 adet 2+1 dairemiz olacak. Tüm bu konutlarımız, işçilik kalitesiyle, konforuyla, ferahlığıyla, modern ve kaliteli malzeme kullanımıyla hakikaten 1. sınıf daireler olacak. Sosyal donatılarımızla, yeşil alanlarımızla, otoparklarımızla işte bu sokaklar, bu caddeler birer cazibe merkezi haline gelecek. Trafik sorunu olmayacak, kapalı otoparklarımız binalarımızın altında yeterli miktarda olacak. Otopark sorunu olmayacak. Modern iş yerleriyle bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin marka değeri yükselecek. Sizleri mağdur etmeden oturduğunuz dairenin gerçek değerini hesaplayacağız. Ardından burada, yerinde yapacağımız yeni projenin bedelini de hesaplayacağız. Dileyen vatandaşımıza dairesinin bedelini vereceğiz. Projemizden faydalanmak isteyen kardeşlerimizi ise aradaki farkı yüzde 30'lara varan oranda biz sübvanse edeceğiz, indirim yapacağız, destekleyeceğiz. Geri kalan miktarı da uzun bir vadeye, uygun ödeme koşullarıyla, 20 yıla yayacağız."

"Evlerimizi yenilemenin zamanı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm için yıllardır planların yapıldığını, vakıf arazilerinin hazine arazileri ile takası ve tapu verme işlemleri çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Depremin her an kapıda olduğunu kaydeden Yıldız, "Artık tapu değil, evlerimizi yenilemenin zamanı. Artık daha güvenli evlere, konutlara ihtiyacımız var. Aday olduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı buranın çözülmesi konusuydu ve o gün yola çıktığımızda, daha öncede burada çalışmalar yapıldığında elbette ki o projelerden bilgimiz vardı ama biz şunu ifade ettik kesinlikle ve kesinlikle Okmeydanı kentsel dönüşümü yerinde olacak. Okmeydanı Okmeydanlılarındır. Okmeydanlı kardeşlerim, Okmeydanı'ndan başka bir yere gönderilmeyecek, yerinde bir dönüşüm yapacağız demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. İkincisi burada olan hiçbir vatandaşımızın, hakkına, hukukuna helal getirilmeyecek, mağdur edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA