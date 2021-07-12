Son dakika haberi... BAKAN KURUM 2023 YILINDA ÖZLEDİĞİMİZ AYDER'E KAVUŞACAĞIZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... BAKAN KURUM 2023 YILINDA ÖZLEDİĞİMİZ AYDER'E KAVUŞACAĞIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de kent merkezinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de kent merkezinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum, deprem riski taşıyan 21 bin metrekarelik alanda kentsel yenileme projesi başlattıklarını belirterek, Şu an itibariyle vatandaşlarımızla uzlaşarak, onları mağdur etmeden taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle projemizin başlangıcı vermiş olduk. Zemin iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor ve kot itibariyle baktığımızda deniz seviyesinin altına inmiş bulunmaktayız. Burada gerekli zemin iyileştirmeleri de yapılıyor. Bir yıl içinde 404 adet ofis, 200 de ticari ünite olmak üzere önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. 1 yıl içinde tamamlayıp, Rize merkezde tarihi bir dönüşü tamamlamış olacağız. Burası şehrin kalbi ve hemen önüne de millet bahçesi yapacağız. Buradaki cephelerin iyileştirilmesi, sokak sağlıklaştırma projesiyle Rize meydanı 2022 yılında çok daha güzel, sağlam ve güvenli binaların olduğu bir alan olacak. Deprem ve hatta yıkılma riski taşıyan binalar vardı, bu binaları da boşalttık, vatandaşlarımızı da sağlam ve güvenli alanlara aldık dedi. 267 bağımsız bölümden oluşan dönüşümü de yerinde yapacaklarını kaydeden Bakan Kurum, Yağlıtaş ve Salarha'da ilk etapta 500 olmak üzere toplam bin konutun yapım sürecine başladık. 2022 yılının ilk ayları içinde de tamamlamayı öngörüyoruz. Amacımız, Rize için daha çok güzel, sağlam binaların olmasıdır. Bunun için de her türlü tedbiri alarak, projelerimizi yürütüyoruz diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haberi... BAKAN KURUM 2023 YILINDA ÖZLEDİĞİMİZ AYDER'E KAVUŞACAĞIZ
Son dakika haberi... BAKAN KURUM 2023 YILINDA ÖZLEDİĞİMİZ AYDER'E KAVUŞACAĞIZ
Son dakika haberi... BAKAN KURUM 2023 YILINDA ÖZLEDİĞİMİZ AYDER'E KAVUŞACAĞIZ
Son dakika haberi... BAKAN KURUM 2023 YILINDA ÖZLEDİĞİMİZ AYDER'E KAVUŞACAĞIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... BAKAN KURUM 2023 YILINDA ÖZLEDİĞİMİZ AYDER'E KAVUŞACAĞIZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:45:41. #1.14#

title