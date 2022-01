Son dakika haberi... Bakan Kurum: "2023'te Cumhurbaşkanımız yeniden başkan yapmak suretiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

KARABÜK (İHA) - Karabük'te AK Parti teşkilatını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapmak ve 2024 yerel seçimlerini de kapısını aralamak suretiyle bu çalışmalarımızı gece gündüz yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti il teşkilatını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, "Tabi biz güzel Karabük'ümüze, tüm şehirlerimize, yeni eserler, yatırımlar kazandırırdık. Yapmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapmak ve 2024 yerel seçimlerini de kapısını aralamak suretiyle bu çalışmalarımızı gece gündüz yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman dedikodu ve iftiraların içerisinde olmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep üreten tarafta olduk. Eser üreten tarafta olduk. Hiçbir zaman terör örgütleriyle kol kola gezmedik. Her alanda onlarla mücadele ettik. Gerek 15 Temmuz'da gerek FETÖ'nün hain darbe girişiminde gerekse Doğu'da, Güneydoğu'da ülkemizin bütünlüğüne, vatanımızın bütünlüğüne, bayrağımıza kast edenlere karşı en sert cevabı yine milli güvenlik güçlerimizce verdik. Vermeye devam edeceğiz. Milletimizin kimin ne yaptığını çok çok iyi biliyor. Terör örgütleriyle kol kola gezenlere gereken cevabı sandıkta en iyi şekilde verecektir. Biz de Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle tüm gönüllere girmek suretiyle yeniden Cumhurbaşkanımızı 2023 yılında Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle bu çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah bu önemli bir sürece girdik. Artık tüm gönüllere gireceğiz, tüm kapıları çalacağız. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatacağız. İnşallah bu sayede 2023 güçlü Türkiyesini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"Kardemir 6 bin kişiye istihdam sağlıyor, Karabük'ü hep önemsedik"

Karabük'ü hak ettiği yere taşımak ve marka değerini artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kardemir'in önemine de dikkat çekti. Bakan Kurum, " Karabük'ümüzü tarihte olduğu gibi bugün de şehircilikte hak ettiği yere taşımak ve marka değerini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Karabük'ümüzde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyoruz ki Karabük tarihi Safranbolu evleriyle eşsiz doğasıyla, kültürüyle hem bölgemizin hem de ülkemizin en kıymetli illerinden bir tanesi. Keza Kardemir fabrikamız da sanayimizin önde gelen 25. Büyük tesisiyle hem bu anlamda kritik bir üretim yapan, ülkemize katma değer sağlayan doğrudan 6 bin kişiye istihdam sağlayan fabrikamızın olduğu şehir. O yüzden biz her zaman Karabük'ü önemsedik. Karabük için yapılması gerekenleri tüm ekibimizle birlikte 7 gün 24 saat gece gündüz demeden yapmaya gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki Karabüklü kardeşlerimiz bizim her zaman yanımızda bizleri en zor günümüzde dahil desteklediler. Allah hepsinden razı olsun. Biz de onların geleceği için çocuklarımız, gençlerimiz için yapılması gereken işleri bir an önce yapmanın gayreti içerisinde olduk" dedi.

"Kentsel dönüşüm projelerimize çok büyük önem veriyoruz"

Karabük'e son 19 yılda 11,5 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Murat Kurum, bu rakamın 3 milyar lirasını bakanlık olarak kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarı olarak; Karabük'ümüze son 19 yılda 11,5 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun da yaklaşık 3 milyar lirasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik. Bakanlık olarak; Karabük'ümüzde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar yüzlerce eserimizi vatandaşlarımıza armağan ettik, etmeye de devam ediyoruz. Tabi bu yatırımlarımız arasında kentsel dönüşüm projelerimize çok büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1.025 bağımsız bölümün neredeyse tamamını, 1.023'ünü yıkarak dönüşümünü gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı da çaresiz bırakmadık. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında Merkez Belen Mahallemizde 1.144 konutumuzu tamamladık. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında ise Karabük'e 314 konut kazandırıyoruz. Eflani ilçemizdeki 96 konutumuzu tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yenice ilçemizde İsmetpaşa Mahallesinde 2. Etapta 218 konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezimizin yapımına da devam ediyoruz. İnşallah 34 milyon liralık bu projemizi Mayıs ayında tamamlayarak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

"600 bin metrekarelik yeni yeşil alanı Karabük'e kazandıracağız"

Türkiye'de 418 millet bahçesi yaptıklarını Karabük'e de yeni yeşil alanları kazandıracaklarını belirten Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Millet Bahçeleri projeleri var. Aslında 300 bin metrekareydi ama son belediyede yapmış olduğumuz toplantıyla birlikte Çamlık Mahallesi'ni de düzenleyeceğiz. Yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla orayı da millet bahçesi olarak şehrimize kazandıracağız. Toplamda 600 bin metrekarelik yeni yeşil alanı şehrimize Karabüklü hemşerilerimize kazandıracağız. Karabük Merkez'de şehir meydanımız. Bir düzenleme yapıyor tarihi yapıları gün yüzüne çıkaracak vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderecek çalışmalar yapacağız. Tüm hakları bakanlığımız bünyesine alıyoruz. Bu alanın tamamını şehre kazandırıyoruz. Bu çerçevede içine bir Selahattin Camii, bisiklet, yürüyüş yollarımızı Karabük'e kazandırıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde ihalesini yapmak 2023 yılında Karabük'e kazandırmak istiyoruz. Adliye binasına ilişkin yeni adliye binasının yapımını da en kısa zamanda onlarla birlikte yapacağız. Karabük için bugün çok önemsediğimiz proje. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla altyapıdan üstyapıya, içme suyundan atık suya kadar çalışmalar yaptık. Kardemir yapmış oldukları çevre yatırımlarının bilgisini aldık. 200 milyon dolarlık çevre yatırımını Karabük'e, Kardemir'e kazandırdık. Karabük'te havanın kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bir taraftan istihdama katkı sağlayacağız. Bir taraftan da yeşil kalkınma sürecinde yeşil sanayi diyebileceğimiz, son 16 yılda yaklaşık 200 milyon dolarlık bir çevre yatırımını hep birlikte gerçekleştirdik. Karabük'ün inşallah havasını, suyunu, çevresini de korumuş olacağız. Adımlarımızı kararlı şekilde atmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki Karabük marka değerine değer katsın. Ovacık, Eflani, Eskipazar ve Yortan'da belediyelerimizin talepleri oldu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek gerek sosyal konut ihtiyaçları, yöresel ürün pazarına yapacağımız destekler, sanayinin ilçe dışına çıkartılması noktasında birçok desteği verdik. Karabük Belediyesi'ne yatırımlarını daha iyi yapabilmesi adına 50 milyon lira finans imkanını sağladık. Kamulaştırma ve 200 Evler'deki hibe desteklerimiz oldu. İstiyoruz ki biz Karabük bugünden daha güzel ve yeşil olsun. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ne varsa aynısı olsun. Gençlerimiz çocuklarımız geleceğe umutla baksınlar" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri