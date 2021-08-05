Son dakika haberi: Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı

Son dakika haberi: Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinden olan Marmaris'te, yardım çağrısına koşan UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinden olan Marmaris'te, yardım çağrısına koşan UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu fotoğrafı paylaştığı gönderisinde, "Söndürülmesi uzun zaman alan yangınlar saniyeler içinde büyüyor. Şükür ki, yine saniyeler içinde sevindirici olaylar da yaşanıyor. Dün Marmaris'te, dumanların arasından gelen yardım çağrısı için UMKE timi anında harekete geçti. 3 Ağustos, saat 20.17, Marmaris" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bakan Koca, yangın alanındaki UMKE personelinin fotoğrafını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:10:05. #1.14#

title