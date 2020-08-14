Son dakika haberi | Bakan Koca: Virüsten kendimizi korumamız zor değil (2) Bir son dakika haberine göre 'ZOR OLAN, HASTALIĞA YAKALANDIKTAN SONRA MÜCADELE ETMEK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir.

'ZOR OLAN, HASTALIĞA YAKALANDIKTAN SONRA MÜCADELE ETMEK' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" dedi.

Kaynak: DHA