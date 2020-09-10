Son dakika haberi | Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı.

Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde" - "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrası korona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynak: İHA