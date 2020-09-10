Son dakika haberi | Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı.
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Son dakika haberi | Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı.

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı.

10.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:43

Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde"

- "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor"

VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrası korona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi | Bakan Koca: 'Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı.

Kaynak: İHA

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