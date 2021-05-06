Son dakika haberi | Bakan Koca vakaların en çok azaldığı illeri paylaştı

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs tarihinde paylaştığı vaka sayısına ilişkin grafikte il adlarının yanlış olarak yerleştirildiğini belirterek, Covid-19 vakalarının en çok azaldığı illeri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs tarihinde paylaştığı vaka sayısına ilişkin grafikte il adlarının yanlış olarak yerleştirildiğini belirterek, Covid-19 vakalarının en çok azaldığı illeri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı haftalık 100 binde vaka sayısına göre en çok azalış olan il tablosunda teknik bir hata yapıldığını belirtti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre en çok vaka düşüşü olan iller sırasıyla şöyle:

"Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop, Kırklareli."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı