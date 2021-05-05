Son dakika haberi | Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı
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Son dakika haberi | Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı

Son dakika haberi | Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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