Son dakika haberi | Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu duyurdu.