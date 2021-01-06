Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."
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Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."

06.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:10
Son dakika haberi: Bakan Koca:

Son dakika haberi... Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır.

Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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