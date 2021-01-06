Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."
06.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:10
Son dakika haberi... Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır.
Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü