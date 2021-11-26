Son dakika haberi: BAKAN KOCA: TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETMİŞTİR (3)

'AŞI AR-GE ÜRETİM MERKEZİMİZİN İHALESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir müjde vermek istediğini söyleyerek, "Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu alt yapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum" dedi.

'700 DOLAR OLAN İLACI 35 KAT DAHA UCUZ MALİYETLE VERECEĞİZ'

Bakan Koca, Molnupiravir'in Kovid- 19 için ruhsatlandırılan bir ilaç olduğunu belirterek, "Bu ilaçla ilgili geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilk defa zorunlu lisans verildi. Yani ülkemize bu ilaçla ilgili müracaat edilebilir. 700 dolar olan ilacı, 30-35 kat oranında daha ucuz maliyetle vatandaşımızla buluşturacağız" diye konuştu.

'BEBEKLERDE TOPUK KANINDAN SMA TARAMASI YAPILACAK'

'SAĞLIK PERSONELLLERİ MÜLAKAT YAPILMADAN ALINACAK'

'KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR'

'TÜİK AÇIKLAYINCA NETLEŞECEK'

Kovid- 19 ölüm oranlarının gerçek sayılar ile uyuşmadığı iddialarına cevap veren Koca, tam verilerin TÜİK açıklaması ile netleşeceğini söyledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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