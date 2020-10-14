Son dakika haberi... Bakan Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz"-...
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Son dakika haberi... Bakan Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz"-...

14.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:49

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz, bu kişilerin temaslılarını buluyor, HES'e kaydediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz, bu kişilerin temaslılarını buluyor, HES'e kaydediyoruz"

Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz'-...
Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz'-...
Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz'-...
Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Testi pozitif olan, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz'-...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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